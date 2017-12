Impro-Doppelpack mit Stadtgespräch & Gäste

Beim Impro-Doppelpack in andere Welten eintauchen...



Einfach mal den Alltag vergessen und Eintauchen in andere Welten! Beim allseits bekannten und beliebten Doppelpack auf der Bühne im Bürgertreff nehmen die Improvisationsgruppen Stadtgespräch und die Gastgruppe das Publikum mit auf Reisen. Dabei entscheiden Ihre Vorgaben, ob die Szene beispielsweise in den Tropen, im Heißluftballon oder auf Kanu-Tour durch Kanada stattfindet. Dass dabei (fast) keine Grenzen gesetzt sind, ist immer wieder der magische Augenblick eines jeden Improabends!



Eintritt: frei / Hutspende erbeten