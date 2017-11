25 Jahre hidden shakespeare! Spontan. Schlagfertig. Schonungslos.



Seit 25 Jahren am Start, sie können es selber kaum fassen! Was ist ihr Geheimnis? Ganz einfach: Es macht ihnen immer noch Spaß. Immer mehr Spaß. Sich nach all den Jahren immer noch gegenseitig zu überraschen und nicht nur sich selbst, sondern auch uns, ihr Publikum, das ihnen seit 25 Jahren die Treue hält und sie mit kreativen Vorschlägen füttert. Dieser magische Moment, wenn eine Szene Fahrt aufnimmt und schließlich abhebt und fliegt. Das ist die Magie des Improvisationstheaters, immer wieder neu – immer wieder anders. Und das hält sie auch nach einem Vierteljahrhundert immer noch jung - sie haben keinen Zweifel daran, dass es so bleibt.



In dieser Saison feiern sie Silbernes Bühnenjubiläum und freuen sich schon jetzt auf das Goldene. Gemeinsam mit uns.Also, save the date: 2042.





Doch jetzt sind sie erst einmal bei uns auf der BiB im Bürgertreff Altona-Nord zusehen... am 01.12.2017 und am 02.12.2017, jeweils um 20 Uhr! Telefonische Kartenbestellung unter: Tel. 040 - 42 10 27 10



Eintritt: 19 € / erm. 15 €