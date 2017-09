Hamburger Gast & Gäste 2

Stephan Roiss, der amtierende Hamburger Stadtschreiber, kommt ganz schön rum.

Den ganzen August über war er in Bergedorf unterwegs und im September hat er sich in den Trubel auf der Reeperbahn gestürzt. Bei seiner Lesung am 1.10. wird der österreichische Schriftsteller aber nicht nur von seinen Erlebnissen auf Hamburgs sündiger Meile berichten, er rutscht auf seinem kuscheligen Sofa in der Hausbar des SCHMIDT Theaters, das einen Monat lang sein Arbeitsplatz war, auch ein Stück zur Seite, um Platz zu machen für großartige Schriftsteller-Kollegen. Entdeckt und eingeladen hat er Annkathrin Wett und Jonis Hartmann.Hamburger Gast & Gäste - die Zweite!01.10.17 - 15.00 Uhr - Hausbar/ SCHMIDT - Spielbudenplatz 27-28 - 20359 HamburgEintritt frei!