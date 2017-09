Groovin`Hard - Going Gospel

Doppelkonzert mit Big Band und Gospelchor



GROOVIN’ HARD – Mit Partitur und Leidenschaft durch die Big Band Welten!



Manchmal swingt die Band in bester Tradition wie bei Count Basie und Duke Ellington – frei nach dem Motto "It Don't Mean A Thing If It Ain't Got That Swing". Auch wenn das natürlich nicht immer ganz einfach ist, im norddeutschen Tiefland, weit entfernt von den verrauchten Clubs in Harlem. Aber der Swing und die Leichtigkeit setzen sich, zum Glück, immer wieder durch.



Manchmal steht die Musik aber auch unter der Sonne Mittelamerikas: Latin Beats animieren zum Tanzen bzw. Relaxen, je nachdem welches Tempo und Feeling gerade angesagt ist. "Mas Que Nada", "Children Of Sanchez" oder "A Night in Tunesia" sind nur einige der Ankerplätze der Big Band. Wohin die musikalische Reise letztendlich führt, bestimmt die Band gemeinsam.



GOING GOSPEL 



Der Hamburger Chor bringt mit Gospel, Soul und Pop gute Stimmung auf. Im BiB präsentieren die rund 30 Sängerinnen und Sänger um Chorleiter Bernhard Grieser neue Solisten aus den eigenen Reihen, neue Songs, aber natürlich auch die Klassiker. Und spätestens bei "Oh Happy Day" singen und klatschen wirklich alle mit!



Eintritt: 8 € / erm. 5 €