Geselliges Weihnachtskonzert mit Sivan Abelson

Deswegen lädt Heiko Lüdke mit seiner Freizeitgruppe „Ausflüge und Besichtigungen für die Generation 60+“ zu einem weihnachtlichen Konzert ein.Der englisch sprachige Auftritt der israelischen Künstler –und Sängerin Sivan Abelson präsentiert Weihnachtslieder sowie Klassiker von z.B. Elvis Presley und Frank Sinatra. Das Programm geht am 16.12.2017 von 14:30 – 17:00.Im Anschluss folgt ein gemeinschaftliches ausklingen. Kaffee und Weihnachtsleckereien sind im Preis von € 17,50 mit inbegriffen.Genutzt werden die Räumlichkeiten des LAB Treffpunkt St.Pauli: Beim Grünen Jäger 10a, 20359 Hamburg, nur eine Minute Fußweg von der Buslinie M3 entfernt.Anmeldungen an Heiko Lüdke - Telefon: (040) 20 22 78 04 oder per E-Mail: info@besichtigungen-hamburg.de - http://www.besichtigungen-hamburg.de