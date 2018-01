Frühstücks-Brunch

Gemütliches gemeinsames Frühstück im LAB Treffpunkt St. Pauli.Preis pro Person: 6,00 Euro – Zahlungsfrist 01.03.2018In der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr - Genutzt werden die Räumlichkeiten des LAB St. Pauli: Beim Grünen Jäger 10a, 20359 Hamburg, nur eine Minute Fußweg von der Buslinie M3 entfernt. In Kooperation mit dem LAB Treffpunkt St. Pauli.Achtung Hinweis: Eine Teilnahme ohne vorheriger Anmeldung und Bezahlung ist nicht möglich. Bitte beachten Sie unbedingt die Teilnahme-Regeln unter: http://www.besichtigungen-hamburg.de - Die Teilnahme an den Unternehmungen erfolgt grundsätzlich eigenverantwortlich.Kontakt: Ausflüge und Besichtigungen für die Generation 60+Anmeldungen oder weitere Informationen beim Gründer und Organisator Heiko Lüdke (40) - Telefon: (040) 20 22 78 04 oder per E-Mail: info@besichtigungen-hamburg.de oder im Internet unter: http://www.besichtigungen-hamburg.de oder http://www.104stadtteile.de oder http://www.heiko-luedke.de