Freizeitgruppe besuchte das Feuerwehr-Informations-Zentrum (FIZ) am Berliner Tor.

Am Donnerstag, den 16.11.2017 besuchten die 22 Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Feuerwehr-Informations-Zentrum am Berliner Tor.Im Feuerwehr-Informations-Zentrum erhielten wir von Hauptbrandmeister Kai eine Lerneinheit zum Thema Brandschutzerziehung und -aufklärung.Im Rauchraum wurden zunächst reale Brandexponate besichtigt. Danach wurden Videos angeschaut, in denen Explosionen durch unsachgemäßes Löschen eines Fettbrandes zu sehen waren.Danach wurde der Raum eingenebelt und das richtige Verhalten nach einem ausbrechenden Brand vermittelt. Hauptbrandmeister Kai nahm sich viel Zeit um alles ausführlich zu erklären.Ole Müller von Jokerhh81Photography hat uns freundlicherweise wieder mit seiner Camera begleitet.Kontakt:Ausflüge und Besichtigungen für die Generation 60+Anmeldungen oder weitere Informationen bei Heiko Lüdke - Telefon: (040) 20 22 78 04 oder per E-Mail: info@besichtigungen-hamburg.de - http://www.besichtigungen-hamburg.de