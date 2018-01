Freizeit erleben mit Senioren

Deswegen hat Heiko Lüdke die Freizeitgruppe „Ausflüge und Besichtigungen für die Generation 60+“ ins Leben gerufen. Als ehrenamtlicher Gründer bietet er Exkursionen und Treffen an. Ziel ist es, Senioren die Gelegenheit zu geben, ihre Freizeit gemeinsam zu gestalten und zu erleben.Wenn sie interessiert sind an dem Programm, einfach einen frankierten Umschlag an folgende Anschrift: Heiko Lüdke, Postfach: 52 02 24, 22592 Hamburg. Telefon: 20 22 78 04 oder unter www.besichtigungen-hamburg.de