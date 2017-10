Dumisani Mabaso, Bethina Walbaum, Oliver Höppner Musik



Eine spannende Gesangsinitiative für alle Generationen - mit DUBE. Jeder kann dazu einen Lieblingssong mitbringen, von nah oder fern: "Come along and bring your Song for Peace!"

Wichtig: die Lieder müssen schnell erlernbar sein. Noten und Texte am besten vorab bis zum 31.10.2017 an info@dube-music.com schicken.



www.dube-music.com



Workshop zum Mitsingen, 120 Min, 10,- / 8,- / Kinder bis 12 Jahre frei

Kartenreservierung unter festival-eigenarten.de