Die Okeanide vom Behn-Brunnen ist wieder zur Kur

Nach dem zweiten Weltkrieg bekam die Skulptur einen weniger schönen Platz (vorher Ecke Max-Brauer Allee/ Goethe Allee) auf einem Betonsockel, der sich in der Mitte der Brunnentasse befindet.Neugierige Passanten bleiben nun vor der Informationstafel stehen und suchen vergeblich nach der dort abgebildeten Okeanide, die nicht auf ihrem Sockel steht und fragen sich, wo die schöne Altonaerin abgeblieben ist.2015 wurde die Okeanide aufwendig restauriert und war für diesen Zweck eine Weile auf Urlaub in Berlin. Könnte es sein, dass in diesem Jahr die Skulptur wieder abgebaut werden musste, weil ein weiteres Mal einiges auszubessern ist?Statt zu spekulieren, habe ich im Technischen Rathaus Altona, Abteilung Stadtgrün, nachgefragt. Ein Herr Schiffer konnte Auskunft geben:Die Okeanide befindet sich zur Zeit wieder in Berlin, wo an ihr gearbeitet wird. Zum Beispiel braucht sie neue Halterungen.In der Zeit ihrer Abwesenheit wird auch zum Teil die alte Bleileitung, die zur Okeanide führt, durch eine neue Kunststoffleitung ersetzt werden. Neu wird auch sein, dass die Skulptur in der frostigen, nassen Winterzeit schützend eingelagert und zum Frühjahr wieder aufgestellt wird. Eine Okeanide mit Schneemütze, wie in den vergangenen Jahren, wird es dann nicht mehr geben.Voraussichtlich wird die Skulptur Ende Mai, wie gewohnt, auf ihrem Sockel stehen und die Passanten mit ihrer Schönheit erfreuen.