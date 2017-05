Die neue Toilette

„Tony!“, sagte Herr K., draußen auf der Großen Bergstraße, während er ihm mit kräftigem Druck die Hand schüttelte und schier nicht mehr loslassen wollte, „Ich sag' dir jetzt mal was!“ - Oha, dachte Tony und wollte fortlaufen, weg von ihm, meinetwegen in menschenleere Einöden hinein, egal, nur weg von ihm. Herr K. strich mit zwei Fingern über den Rand seines Hutes, den er neuerdings zu tragen pflegt. Ein hübscher Hut, durchaus, mit einer schwarzen Blume im Hutband. Tony gab sich gelassen und fragte: „Nun, was ist los?“„Ich sag' Dir, ich möchte gar nicht mehr von meiner Toilette herunter!“ Ach herrjeh, wir Menschen erzählen uns ja alles mögliche, gerne auch von den Widrigkeiten, denen wir begegnen. Es entstand eine gesunde Pause, in der sich Tony erst einmal ordnen musste. „Durchfall oder was? Krämpfe, die Deinen Bauch durchziehen?“, fragte Tony also und wollte sich die Ohren versperren. „I wo!“, sagte stattdessen Herr K. mit seinem runden schwarzen Hut auf dem Kopf.„Heute am frühen Morgen wurde mir von einem braven Handwerksmann ein neues WC-Becken, samt neuer Brille, installiert und ich bin ... hin und weg, der Verzückung nicht fern!“, sagte Herr K. in Form einer Rede, die er vor öffentlichem Publikum zu halten imstande wäre.. „Mein altes Klo war ...“ und dazu senkte er die Lautstärke seiner Stimme „grob gesagt versypht. Schon bei meinem Einzug vor zwanzig Jahren war es alt und hinüber, in diesem Leben nicht mehr zu säubern, vernichtet in allen Belangen ...“ redete er sich fast in Rage. „Ja nu“, sagte Tony, um auch mal etwas zu sagen.„Ganz einfach zu säubern!“, setzte Herr K. nach, er strahlte über alle Backen. „Ich habe mir bei Budni ein Duftspray gekauft und neues flauschiges Toilettenpapier!“, so glücklich über die Begebenheiten des Tages. „Ist ja gut“, meinte Tony und dachte an seine eigene Toilette, mit der es so weit her nicht ist. „Gib mir den Namen des Klempners!“, sagte er also folgerichtig, aber Herr K. befand sich schon in anderen Sphären und tanzte weg von ihm, „Tschöö, bis bald!“ rufend, hin zu seiner neuen Toilette, um sie mutmaßlich zu putzen und zu pflegen.Für ein bisschen Glück bedarf es manchmal nur sehr wenig, gar nicht viel.