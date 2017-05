Die Kiez-Soziologin

Ilona Kiss führt Besucher durch St. Paulis Kriminalgeschichte

Volker Stahl, St. PauliWer mit Ilona Kiss über den „Kiez“ schlendert, erfährt zuerst, dass St. Pauli nicht nur ein Amüsierviertel ist, sondern vor allem ein Wohnort. Das Viertel rund um die Reeperbahn ist dreimal so dicht besiedelt wie andere Stadtteile Hamburgs. Auch die Anbieterin des „Kriminal-Spaziergangs“ wohnt dort. 1962 im oberfränkischen Marktretwitz geboren, in München aufgewachsen, verschlug es sie mit ihrer Familie Ende der 1960er- Jahre nach Hamburg..Seit 1986 lebt die studierte Soziologin in einer kleinen Seitengasse zwischen Davidwache und Hafenstraße. In dieser Zeit wandelte sich der Stadtteil von einem Schmuddelort zu einer begehrten Wohnlage. „St. Pauli ist nach wie vor ein sehr lebendiges Viertel, das viele Veränderungen durchläuft“, sagt Ilona Kiss, die besonders die Vielfalt von Kommerz bis zu gelebter Nachbarschaft schätzt. „Es ist jedoch nicht zu leugnen, dass gerade diese Nachbarschaft durch immense Mietsteigerungen gefährdet ist.“ Wer wenig Geld habe, ziehe irgendwann weg. Ein weiterer Faktor sei die zunehmende „Verballermannisierung“ durch Discounter, Kioske und Großveranstaltungen wie den Schlagermove oder Trash-Führungen à la Olivia Jones, kritisiert Kiss: „Das alles zielt nur auf Masse ab und dient lediglich der Gewinnmaximierung, repräsentiert St. Pauli aber nicht als Wohn- und Vergnügungsviertel.“ Der Kiez drohe zu einem Museumsdorf mit Spaßfaktor zu werden.Ein bisschen profitiert auch Ilona Kiss von dem Hype. Wenig spaßig geht es allerdings auf den Führungen durch die Kriminalgeschichte St. Paulis zu, die Kiss mit ihrer Agentur St. Pauli Landgang seit einigen Jahren anbietet. Die Tour führt durch die Hopfenstraße, wo die berüchtigte „Schweden-Selma“ 1907 Matrosen erst betrunken machte und dann übel abzo-ckte, über den Spielbudenplatz, wo sich in den 1920er-Jahren der Ganoventreffpunkt „Grenzfass“ befand, bis hin zur Schmuckstraße mit dem berüchtigten Chinesenviertel, dem die Nazis ein brutales Ende bereiteten. Eher skurril ist die Geschichte des ersten Zuhältersyndikats, das sich ab 1926 als eingetragener Verein unter dem Namen „Spar-, Gesellschafts- und Kegelclub Fidelio“ organisiert hatte. Die Frauen mussten das Geld, das sie ihren Freiern abgenommen hatten, im Vereinslokal an der Detlev-Bremer-Straße in die Sparfächer ihrer Luden stecken.Erstaunlicherweise buchen vor allem Anwälte, Richter und Polizisten, also Leute vom Fach, die Führungen. Aktuell liegt eine Anfrage vom Richterbund Nordrhein-Westfalen vor. Diese Klientel kennt in der Regel die „Gesetze“, die in St. Paulis Unterwelt herrschen. Otto-Normal-Touristen bekommen von Ilona Kiss Aufklärerisches zu hören: „Den Kult um ehemalige Kiez-Größen finde ich bescheuert. Zuhälter sind Arschlöcher, die auf Kosten von Frauen leben, die sie ausbeuten.“❱❱ www.stpauli-landgang.deDer Verein Landgang St. Pauli bietet ab Sonntag, 7. Mai, die wöchentliche Fahrradtour „Hamburger Hafen – Auf zur Veddel! Architektenträume – Grenzgänge – Arbeiterleben“ an. Die Teilnehmer radeln über Baumwall, „Elphi“ und Hafencity zum Baakenhafen über die Elbbrücken auf die Veddel. Nach einem Abstecher im Museum Ballinstadt geht es wieder zurück über die Elbe durch den neuen Lohsepark in die Speicherstadt bis nach St. Pauli. Die Touren starten sonntags um 12.30 Uhr auf St. Pauli. Die Teilnahme kostet 25 Euro, ein Fahrrad kann für zusätzlich zehn Euro gemietet werden.Anmeldung und nähere Infos unter Tel. 31 79 49 34 oder per E-Mail aninfo@stpauli-landgang.de.