Bürgerbeteiligung Spreehafenviertel: Zusatzworkshop am 20.02.2018 in der Ganztagsschule Fährstrasse

Perspektiven! Miteinander planen für die Elbinseln | Spreehafenviertel

Zusatz-Workshop zum Spreehafenviertel

Das Workshopverfahren ist abgeschlossen – die Bürgerbeteiligung geht weiter!

Vorstellung der Juryentscheidung und Diskussion der weiteren Überarbeitungsmöglichkeitendes Entwurfs am 20.02.,18:30



(Aula der Ganztagsschule Fährstraße)

Am Ende des Workshopverfahrens zum Spreehafenviertel - dem Quartier, das zwischen Ernst August-Kanal und Spreehafen entstehen soll - hat eine Jury den Entwurf ausgewählt, mit demnun weiter geplant wird. Mit dem Entwurf vom Team BIWERMAU Architekten und WESLandschaftsArchitektur hat sich die Jury für einen Entwurf entschieden, der nicht zu denFavoriten der beteiligten Bürger*innen im Perspektiven!-Beteiligungsverfahren zählte.Weil die Einschätzungen zum Entwurf unterschiedlich sind, wird es nun einen Zusatz-Workshopgeben: Amwerden Mitgliederder Jury - u.a. Oberbaudirektor Franz-Joseph Höing (BSW), Karen Pein (Geschäftsführung IBAHamburg GmbH), Michael Mathe (Bezirksamt Hamburg-Mitte, Amtsleiter Fachamt Stadt- undLandschaftsplanung), Julia Tophof (Juryvorsitzende, Architektin) - die Entscheidung der Juryerläutern.Die Frage, warum der Entwurf gewählt wurde, soll insbesondere mit Blick auf die imPerspektiven!-Beteiligungsverfahren verfassten Anforderungen der Bürger*innen beantwortetwerden. Gemeinsam gilt es ebenso zu diskutieren, welche Anpassungsmöglichkeiten es nochgibt, damit der Entwurf die Anforderungen der Bürger*innen gut erfüllt.In den nächsten Planungsschritten wird der Entwurf weiter bearbeitet: Was kann am Entwurfangepasst werden?Bei dem Workshop wollen wir gemeinsam mit Fachleuten diskutieren, welcheAnpassungsmöglichkeiten es gibt. Vor dem Hintergrund der Juryentscheidung gilt es, sich denSiegerentwurf noch einmal genau anzuschauen: Welche Teile des Entwurfs sind aus Sicht vonBürger*innen gelungen? Was ist noch nicht gelungen und sollte daher verbessert werden? Denn bis zum Bau des Spreehafenviertels müssen noch viele Fragen und Details geklärt werden,damit am Ende nichts fehlt: Der jetzt ausgewählte Entwurf ist die Grundlage für die„Funktionsplanung“. Dabei wird geprüft, ob der Siegerentwurf des städtebaulichen Wettbewerbstatsächlich so umgesetzt werden kann wie geplant. Gleichzeitig wird der Wettbewerbsentwurfweiterentwickelt und in der Regel angepasst. Auf dieser Grundlage entsteht dann der„Bebauungsplan“, der Baurecht schafft und in dem verbindlich festgelegt wird, was, wo und wiegebaut werden darf.Auch in den anstehenden Planungsschritten wird Perspektiven! daran arbeiten, dassBürger*innen die Möglichkeit haben, mitzureden wie ihre Anforderungen umgesetzt werdenkönnen. Also: Vorbeikommen und weiter mitplanen!Das Protokoll zur Jurysitzung und weitere Informationen über das Perspektiven!-Beteiligungsverfahren zum Spreehafenviertel gibt es unter http://buewi.de/aktivitaeten/perspektiven/aktuell/spreehafenviertel-das-protokoll-zurjurysitzung-warum-hat-die-jury und www.spreehafenviertel.de Zwischen Ernst-August-Kanal und Spreehafen, angrenzend an dasReiherstiegviertel, ist ein neues Quartier durch die IBA Hamburg GmbH geplant. Perspektiven! –als Projekt der Stiftung Bürgerhaus Wilhelmsburg – organisiert mit seinen Kooperationspartnern,dem Beirat für Stadtteilentwicklung Wilhelmsburg und dem vhw Bundesverband für Wohnenund Stadtentwicklung e.V. ein Beteiligungsverfahren, um mit den Menschen auf den Elbinseln,den Planungsteams und Fachleuten gemeinsam zu planen.Drei Planungsteams haben seit August an Vorschlägen gearbeitet, wie das Spreehafenvierteleinmal aussehen könnte. Dieses Workshopverfahren ist nun abgeschlossen – dieBürgerbeteiligung aber noch nicht!Die Bürgeranforderungen zum Download:Das Protokoll zum Bürger*innenvotum:Das Protokoll zur Jurysitzung:Infos zum Projekt „Perspektiven!“ www.perspektiven-elbinseln.de Pressekontakt: Perspektiven! Miteinander planen für die ElbinselnSonja Krauß – Bürgerhaus Wilhelmsburg – Tel: 040/75 20 17 - 18, sonjakrauss@buewi.de www.perspektiven-elbinseln.de , Facebook: Perspektiven Elbinseln