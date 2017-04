Buchvernissage "Die Schanze-Stadtteilcomics"

elbe-wochenblattzeichner Jens Natter stellt seine Schanzencomics im Strips&Stories vor





Der Hamburger Zeichner Jens Natter wird am Donnerstag, den 27.4., ab 17 Uhr sein neues Buch „Die Schanze. Stadtteilcomics“ bei Strips & Stories (Wohlwillstr.28) vorstellen.



Nach einem kurzen Gespräch mit dem Journalisten Carsten Vitt signiert Jens Natter sein Werk und fertigt auf Wunsch auch Schnellzeichungen der Gäste an.









Über Jens Natter:

Jens Natter, geboren 1975, wohnt mit seiner Familie in Hamburg Eimsbüttel. Er illustrierte bereits mehrere Bücher, wie das Bilderbuch „De Jung mit`n Tüdelband“ und die Graphic Novel „Der Schimmelreiter“. Für seine Illustrationen erhielt er bereits mehrere Auszeichnungen. Des Weiteren betreibt Jens Natter einen Karikaturenservice. Informationen dazu und weitere aktuelle Arbeiten sind unter www.bildernatter.com zu finden.