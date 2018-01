Besichtigung Pressglasmuseum (Privatsammlung)

Skulpturen, Lampen, Schalen, Karaffen und Vasen es gibt eigentlich nichts, was nicht auch aus Pressglas hergestellt worden ist.Die Sammlerin Frau Wessendorf hat in den vergangenen 30 Jahren tausende Stücke zusammengetragen, das meiste davon in der wunderschönen Rosalin- oder Apricot-Farbe. Hinterher gemeinsame Einkehr zum Essen.Preis pro Person: 6,00 Euro (Führung) - Dauer 2,30 Stunden - Zahlungsfrist 10.02.2018Treffpunkt: 10:45 Uhr S- Bahn Berliner Tor - Ausgang "Beim Strohhause"