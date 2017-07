Ausflüge und Besichtigungen für die Generation 60+ unternimmt eine Werksführung bei „Abraham“- Schinken in Seevetal

Mit 650 Mitarbeitern produzieren sie an sechs Standorten in Deutschland, Belgien und Spanien regionale und überregionale Spezialitäten – nach OriginalrezeptenDie Führung beginnt um 09:00 Uhr, das hat den Hintergrund, dass an diesem Tag alle Arbeitsschritte in der Produktion zu sehen sind.Hinweise: Bitte bedenken sie, dass wir vom Bahnhof ca. 20 Minuten bis zum Werk laufen müssen. Bitte allen sichtbaren Schmuck zuhause lassen.Preis pro Person: 4,00 € - Zahlungsfrist 26.09.2017 - Sie benötigen eine Fahrkarte für die Tarifringe A - BTreffpunkt: 7:50 Uhr Bf. Harburg [Bereich B] Bus 443 Meckelfeld.Anmeldung bei Heiko Lüdke, Telefon: 040 20 22 78 04 oder per E-Mail: info@ausflüge-besichtigungen.deAuf Grund der begrenzten Teilnehmerzahl werden die Anmeldungen nach Eingang berücksichtigt. Absagen werden telefonisch mitgeteilt.Bitte beachten Sie die Teilnahme-regeln unter: http://www.ausflüge-besichtigungen.de/teilnahme-re...