Ausflüge und Besichtigungen für die Generation 60+ präsentiert eine Führung durch den Alten Elbtunnel

Der St. Pauli Elbtunnel ist ein Hamburger Wahrzeichen, eine Touristenattraktion und ein geschütztes Denkmal.Darüber hinaus ist der Tunnel aber vor allem eins: eine wunderschöne und viel genutzte Abkürzung von den Landungsbrücken ins Hafengebiet/Steinwerder. Denkmal hin oder her – noch heute nutzen Tausende Fußgänger, Rad- und Autofahrer täglich den schnellen Weg unter der Elbe entlang.Wir sehen uns die imposanten Eingangsgebäude des denkmalgeschützten Tunnels an, die Aufzüge für Fahrzeuge und die Technik hinter den Kulissen des Alten Elbtunnels. Dauer der Führung: ca. 2 Std.Preis pro Person: 10,00 € - Zahlungsfrist 12.08.2017Anmeldung bei Heiko Lüdke, Telefon: 040 20 22 78 04 oder per E-Mail: info@ausflüge-besichtigungen.deDie Uhrzeit und Treffpunkt erhalten Sie nach der erfolgreichen Anmeldung.Bitte beachten Sie die Teilnahme-regeln unter: http://xn--ausflge-besichtigungen-wlc.de/teilnahme-regeln/