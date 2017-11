Ausflüge für Generation 60+

Zu Besuch in einem Hamburger Original

Gemütliche Einkehr in „Willis Bierstube“ im Hotel Hafen Hamburg - Willi's Bierstube ist wahrhaftig ein Hamburger Original. Allerlei Schätze aus der Seefahrt sorgen für ein behagliches Ambiente - Mittwoch, den 18 April 2018Alte Fotografien, maritime Kunst und jede Menge Fundstücke aus der Seefahrt – in "Willi's Bierstube & Lounge" gibt es viel zu entdecken.Genießen Sie den besonderen Charme der historischen Bierstube, zum Beispiel bei einem frisch gezapften Pils. Dem Seefahrer-Flair der Bierstube entspricht auch die Speisekarte.Es geht deftig zu: Rosa gebratenes Roastbeef mit Remouladensauce und Bratkartoffeln steht ebenso auf der Karte wie knusprige Bratkartoffeln mit Matjesfilet und Apfel-Zwiebel-Schmand. In Erinnerung an Willi Bartels, den Gründer des Hotels, trägt dieser Bereich den Namen „Willi’s Lounge".Preis: Eigener Verzehr - Max: 10 PersonenTreffpunkt: 16:45 Uhr S-Bahn Landungsbrücken oben an der Brücke zum Hafen – Ausgang BahnhofHinweis: Eine Teilnahme ohne vorheriger Anmeldung und Bezahlung ist nicht möglich.Kontakt:Ausflüge und Besichtigungen für die Generation 60+Anmeldungen oder weitere Informationen bei Heiko Lüdke - Telefon: (040) 20 22 78 04 oder per E-Mail: info@besichtigungen-hamburg.de - http://www.besichtigungen-hamburg.de