Ausflüge für die Generation 60+

Vorschau 2018: Im Juni geht es mit der Freizeitgruppe "Ausflüge und Besichtigungen für die Generation 60+" per Katamaran nach Helgoland

Im Juni 2018 geht es per Katamaran vom Hamburger Hafen nach Helgoland.Dort, wo der Himmel und das Meer zusammen treffen, am Horizont und dann noch ein bisschen weiter, da liegt Helgoland, Deutschlands einzige Hochseeinsel.Nähere Informationen zum Tagesausflug nach Helgoland erscheinen demnächst. Oder schreiben Sie mir bei Interesse eine E-Mail.Hinweis: Eine Teilnahme ohne vorheriger Anmeldung und Bezahlung ist nicht möglich.Kontakt:Ausflüge und Besichtigungen für die Generation 60+Anmeldungen oder weitere Informationen bei Heiko Lüdke - Telefon: (040) 20 22 78 04 oder per E-Mail: info@besichtigungen-hamburg.de - http://www.besichtigungen-hamburg.de