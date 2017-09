Klönen und Schnacken mit MentorInnen und MenteesDas Mentorprojekt „Yoldaş“ der BürgerStiftung Hamburg lädt alle Interessierten und ihre Freunde im Rahmen der Woche des bürgerschaftlichen Engagements ein „auf einen Çay mit Yoldaş“ im Kölibri vorbeizukommen. Im lockeren Beisammensein werden ehrenamtliche MentorInnen mit ihren Mentees mit Fotos und Bildern erzählen wie sie ihre Freizeit gestalten. Machen Sie sich einen lebendigen Eindruck von den in Altona und St. Pauli lebenden Tandems und dem seit 2008 bestehenden Projekt.Anmeldung unter: 040/8788 969 60 oder yoldas@buergerstiftung-hamburg.deWas ist eine Yoldaş -Mentorschaft?• Ein Ehrenamtlicher und ein Kind mit türkischer Migrationsgeschichte und Förderbedarf im Alter von 6-10 Jahren spielen, lesen und sind kreativ• Diese Freundschaft unterstützt die Stärken des Kindes und seine Persönlichkeitsentwicklung• Als Weggefährte (türkisch Yoldaş) bekommen Sie einen persönlichen Einblick in die Lebensweisen von türkischen Familien in HamburgWir freuen uns auf Sie.Filiz Gülsular und Nurcan Aksu (Projektleitungsteam Mentorprojekt „Yoldaş“)www.buergerstiftung-hamburg.de/yoldas