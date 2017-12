16. Hamburger Comedy Pokal - Die Hauptrunde

Die Hauptrunde am 26. Januar 2018 um 20 Uhr bei uns auf der BiB mit:HELENE BOCKHORST vs. MÜRO BAKARHelene Bockhorst ist eine Hamburger Autorin, Poetry-Slammerin und Komikerin. Trotz intensiver Bemühungen ist es nach wie vor eine Herausforderung für sie, Situationen korrekt einzuschätzen und adäquates Sozialverhalten an den Tag zu legen. Diese Schwierigkeiten verarbeitet sie in Geschichten, die sehr lustig sind - sofern man sie nicht selbst erleben musste.Mit ihren Auftritten therapiert sie sich selbst und auch andere, indem sie schonungslos alles ausspricht, was schon immer mal gesagt werden musste – und noch einiges darüber hinaus, denn sicher ist sicher.Nachdem sie mit mehreren Literaturpreisen ausgezeichnet wurde, erobert sie jetzt die Bühne. Sie erreichte das Finale der Hamburger Stadtmeisterschaften im Poetry-Slam 2017 und wurde für die deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry-Slam 2017 nominiert.Müro Bakar macht seit 2011 Stand-up-Comedy zwischen Tiefgang und Banalität. Er wagt sich stets aus der Komfortzone des populären Humors und betritt lieber kompromisslos eigene Gefilde. Er spricht sowohl über aktuelle Gesellschaftsthemen als auch über ganz persönliche Erfahrungen und Beobachtungen. Müro erzählt keine Witze, er stellt Thesen auf und führt diese ad absurdum, er analysiert und hinterfragt, wird dabei aber nie zum Redner, sondern bleibt immer Komiker.Moderation: Martin NiemeyerEintritt: AK 15€ / erm. 13€ / VVK 12€Und wer es nicht zu uns ins Büro schafft, kann die Karten auch online bestellen. Hier der Link zu unserer Veranstaltung: https://www.ticketmaster.de/event/16-hamburger-com...