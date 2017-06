Wohnen muss bezahlbar sein - Einladung zur Podiumsdiskussion am 3. Juli

Mit auf dem Podium:Dr. Andreas Dressel, Vorsitzender der SPD-Fraktion HamburgDr. Matthias Bartke, Mitglied des BundestagesDr. Liane Melzer, Bezirksamtsleiterin AltonaThomas Adrian, Vorsitzender der SPD-Fraktion AltonaSchülerinnen und Schüler aus HamburgModeration: Martina Friederichs, stlv. Vorsitzende der SPD-Fraktion HamburgWohnen ist eines der zentralen Themen, das die Menschen in Hamburg bewegt. Seit 2011 wurden über 35.000 Wohnungen fertiggestellt. Aber wie in allen anderen Wachstumsmetropolen Deutschlands ist der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum nach wie vor groß. Unser Ziel ist es, dass das Wohnen in Hamburg für alle Menschen bezahlbar bleibt. Rund 100.000 neue Wohnungen benötigt Hamburg in den nächsten 10 Jahren. Nachverdichtung in bestehenden Quartieren und Stadterweiterung in Randlagen sind dafür nötig. Dabei soll Hamburg grün bleiben.Wir freuen uns auf einen spannenden Abend mit Ihnen! Interessierte Freundinnen und Freunde, Nachbarinnen und Nachbarn sowie Kolleginnen und Kollegen könnt ihr gerne auf die Veranstaltung hinweisen. Um Anmeldung wird gebeten, per formloser E-Mail an: kontakt@martina-friederichs.de.