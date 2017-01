Wer kennt den Restaurant-Räuber?

Die Polizei fahndet mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach einem Mann, der im Verdacht steht, das Restaurant El Iberico in der Friedensallee bereits am Sonntag, 25. September, um 22.05 Uhr überfallen zu haben. Der Unbekannte hatte Mitarbeiter des Restaurants mit einer Gartenschere bedroht und Geld gefordert. Eine Angestellte übergab dem Räuber rund 500 Euro, woraufhin dieser flüchtete.Der Beschuldigte ist 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Er hat kurze blonde Haare mit Geheimratsecken, breite Schultern und eine Tätowierung an der Hand. Hinweise nimmt das Landeskriminalamt unter Tel. 428 65 67 89 entgegen.DA/Foto: Polizei Hamburg