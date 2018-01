Swing Away Geschenkgutschein!Wir setzen uns als Ziel, all die Musik, die es da draußen gibt, tanzbar zu machen. Vor allem geht es um Swing Music und den Lindy hop, in die wir uns verliebt haben. In der Verschmelzung werden sie uns Freude und jede Menge Spass bringen und den Alltag vergessen lassen, sodass wir das Leben feiern - also den Augenblick!Alles was wir dazu brauchen ist Connection (Verbindung) und der Bounce (Swing) zwischen zwei Individuen und dem Ewigen - der Musik! Um das zu erreichen, bringen wir euch einige Werkzeuge bei!An 11 Standorten und auch bei ihnen VorortBei fragen an die folgende E-Mail und Tel. Nummer wenden.wladi@wladi.online0152 028 038 80Swing Away als Geschenkgutschein unter:*Montag - "Alles wird schön" - Friedrich-Naumann-Str. 27, 21075 Hamburg*Dienstag - Bürgerhaus in Meiendorf - Saseler Straße 21, 22145 Hamburg- Eidelstedter Bürgerhaus - Alte Elbgaustraße 12, 22523 Hamburg*Mittwoch - "Haus Drei" - Hospitalstraße 107, 22767 Hamburg- Kulturladen Hamm - Carl-Petersen-Straße 78, 20535 Hamburg*Donnerstag - Lenzsiedlung - Bürgerhaus - Julius-Vosseler-Str. 193, 22527 Hamburg*Freitag - "Brakula2 - Bramfelder Chaussee 265, 22177 Hamburg"Universo Tango" - Beim Grünen Jäger 6a, 20359 HamburgWir haben eine Swing Tanz Party in Hamburg die regelmäßig jeden 3 Freitag im Monatim "Universo Tango" stattfindet.