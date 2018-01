Stadtgespräch(e) in der U-Bahn

War die Frau in der U-Bahn gestern wirklich so betrunken? Und warum war der Mann mir gegenüber heute so aufgeregt? Ob auf dem Weg zur Elbphilharmonie oder zum Amt, in den Urlaub oder zur Arbeit, ins Krankenhaus oder ins Café ...?



Die U-Bahn ist Teil all dieser Momente. In ihr werden täglich tausende Entscheidungen getroffen, Geständnisse gemacht, Geschichten geboren. Die Improvisationsgruppe STADTGESPRÄCH lässt sich von diesen Geschichten inspirieren und zeigt Ihnen & Euch wo sie herkommen oder hinführen.



Eintritt: 7,00 / 5,00 €