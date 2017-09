Roboter zum Anfassen am 07. Oktober im betahaus Hamburg

Sie fahren schon seit einiger Zeit eigenständig durch die Straßen von Hamburg und beliefern die Hamburger mit frischem Essen: kleine Roboter, die ganz allein den Weg durch die Viertel zu ihrem Ziel finden. Nun öffnet die Firma hinter den Robotern erstmals ihre Türen für kleine und große Gäste: Wie funktionieren völlig autonome Roboter? Wer baut sie und wo übernachten sie?

Unter dem Motto „“ lädt Starship Technologies am 7. Oktober 2017 zum Tag der Offenen Tür ins betahaus Hamburg ein. Ab 15:00 Uhr können Besucher dort mehr über die Lieferroboter erfahren, die in Hamburg derzeit Pizza und Burger liefern und von einem Team rund um die Skype-Gründer Ahti Heinla und Janus Friis entwickelt werden.Besucher haben die Möglichkeit, sich die Roboter genauer anzusehen und mit dem Team hinter den Robotern zu sprechen und zahlreiche Fragen zu stellen: Wo genau sind die Roboter unterwegs? Welche Einsatzmöglichkeiten gibt es? Wie reagieren die Menschen auf den Roboter und wie wird es für die kleinen Roboter in Hamburg weitergehen?betahaus – coworking HamburgEifflerstraße 4322769 Hamburg