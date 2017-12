Quo Vadis Bürgerverein Flottbek-Othmarschen

Am 30.11.2017 hatte der Der Bürgerverein Flottbek-Othmarschen in der VHS-West in der Waitzstr seine Zukunvtssitzung. Obwohl die Vorsitzende Frau Martiensen schon zu Beginn erklärte, dass es genug Ideen für neue Tätigkeiten des Bürgervereins gibt, es aber an Personen fehlt die bereit sind die Arbeit zu machen, wurden leider zwar viele Ideen diskutiert, was denn der Bürgerverein tun könnte/sollte, aber neu aktive gab es kaum. Allerdings gibt es neue Interessente für die Vorstandsposten.