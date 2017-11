Quo Vadis Bürgerverein Flottbek-Othmarschen

Der Bürgerverein Flottbek-Othmarschen läd am 30.11.2017 in die VHS-West in der Waitzstr zu einer Krisensitzung alle Mitglieder und Interressierte ein. Der Bürgerverein bietet unterschiedliche Freizeitteffs, Ausfahrten zu vielen interessanten Zielen und mischt sich in öffentliche Angelegenheiten in den Stadtteilen ein.Anlass ist das Fehlen von Interessenten für die formal notwendigen Vorstandmitglieder. Das ist nur die Spitze vom Eisberg. Aber mitlerweile fehlt es an aktiven Mitgliedern um die Aktivitäten zu organisieren und vor allem auch für neue Ideen. Natürlich braucht der Verein auch mehr zahlende Mitglieder, da die Mitgliederzahl und damit das Beitragsaufkommen seit vilen Jahren sinkt.