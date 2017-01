LEGO TAGE in der evangelischen Gemeinde HH-Altona für 9 bis 13-jährige

Hamburg: Evangelische Gebetsgemeinschaft |

150.000 Legoteile sollen zu einer großen LEGO-Stadt zusammengebaut werden. Von Freitag 20. Januar 15:00 Uhr bis Samstag Abend 18:30 Uhr wird fleißig gebaut. Am Sonntag den 22.01 um 10:00 Uhr können die Eltern im Rahmen eines Familiengottesdienstes die Bauwerke der Kinder bestaunen.



Neben dem großen Spass, werden die Kreativität und die Teamarbeit der Kinder gefördert. In den Pausen gibt es "Draußen-Spielzeiten" und es werden Grundlagen des christlichen Glaubens vermittelt. In der Teilnahme-Gebühr von 5,- EURO sind Getränke, Pausensnacks und das Mittagessen am Samstag enthalten.



Infos und Anmeldungen unter Manfred Brodersen, manfredbrodersen@alice-dsl.de, Tel. 0152-54626290.