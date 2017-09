Krystyna Stanko & Band | Hervorragender Jazz aus Polen | Bossa Nova Sounds der Extraklasse

Fans von erstklassigem Jazz und brillanten Jazzmusikern können sich auf ein außergewöhnliches Konzert von Krystyna Stanko und Band freuen.Die Sängerin, Komponistin, Songwriterin und Gitarristin istSie hat viele Auszeichnungen erhalten, darunter dieals Auszeichnung für kulturelle Verdienste, dem höchsten Kulturpreis des Landes für Verdienste in der polnischen Kultur.Für ihre "25 Jahre künstlerische Arbeit" wurde sie 2014 mit dem Preis des Bürgermeisters der Stadt Danzig ausgezeichnet.ist Absolventin der Jazzfakultät der Hochschule für Musik in Kattowitz undfür Musik in Danzig.Seit 2012 gestaltet und moderiert sie im Sender, in der sie neben bekannten Größen der Jazzszene auch immer wieder junge Musiktalente vorstellt. Ihre Sendung zählte 2013 zu den „Goldenen 50“ Radiosendungen in Polen und bescherte ihr den TitelKrystyna Stanko arbeitet mit führenden polnischen Jazzmusikern zusammen und lädt für ihre CD-Aufnahmen regelmäßig Gastmusiker aus Polen und anderen Ländern ein.Ihre neunte und aktuellebegeistert mit brasilianischen Kompositionen von Antonio Carlos Jobim sowie mit ausgewählten Jazz-Standards.„Krystyna Stanko hat wahrscheinlich das beste Album ihrer Karriere aufgenommen. Es ist höchste Zeit, dass die Welt von ihrem großen Talent hört. Eklektizismus, Außergewöhnlichkeit, Minimalismus angetrieben von fantastischen und bis ins kleinste Detail durchdachten Arrangements, lateinamerikanisch improvisatorische Pfiffigkeit – das alles lockt die Herbstsonne hinter dichten und schweren Wolken hervor. Es ist eine Pflicht, diese Platte in der privaten Sammlung zu haben."Musikjournalist, Polish Radio 1, WarschauKrystyna Stanko Band:Mehr Infos: www.krystynastanko.com Unterstütz von: ORLEN Deutschland GmbH, www.star.de Förderkreis Mahnmal St. Nikolai e.V http://www.mahnmal-st-nikolai.de/http://www.mahnma... . und Jazz Fedaration Hamburg Tickets nur an der Abendkasse ab 19:00 Uhr: 12 € ermäßigt 8 €. Die Platzzahl ist begrenzt!