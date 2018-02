Blick hinter die Kulissen - Führung durch das Thalia Theater

Erfahren Sie mehr über die fast 175-jährige Geschichte des Thalia Theaters, über den Entstehungsprozess einer Inszenierung und die vielen alltäglichen Abläufe eines Theaters, ohne die sich der Vorhang abends nicht heben könnte.Wir führen Sie hinter die Kulissen der Großen Bühne, in den Schnürboden und in die Unterbühne, in den Malsaal und die Tischlerei und lüften einige Geheimnisse, die sonst hinter dem Eisernen Vorhang verborgen bleiben. Wichtiger Hinweis: Sie sollten gut zu Fuß sein.Preis pro Person: 10 € (Führung) - Dauer 1,5 Stunden - Zahlungsfrist: Nach Anmeldung sind die Kosten zu Bezahlen.Treffpunkt: 15:45 Uhr Haupteingang Thalia Theater - Raboisen 67, 20095 HamburgAchtung Hinweis: Eine Teilnahme ohne vorheriger Anmeldung und Bezahlung ist nicht möglich. Bitte beachten Sie unbedingt die Teilnahme-Regeln unter: http://www.besichtigungen-hamburg.de - Die Teilnahme an den Unternehmungen erfolgt grundsätzlich eigenverantwortlich.Kontakt: Ausflüge und Besichtigungen für die Generation 60+Anmeldungen oder weitere Informationen beim Gründer und Organisator Heiko Lüdke (40) - Telefon: (040) 20 22 78 04 oder per E-Mail: info@besichtigungen-hamburg.de oder im Internet unter: http://www.besichtigungen-hamburg.de oder http://www.104stadtteile.deoder