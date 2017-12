"Bleiben wir im Gespräch" – SPD-Bürgerschaftsfraktion im Dialog mit den Hamburgerinnen und Hamburgern am 14.12. um 19.00 Uhr im Caffee Schmidtchen

Dazu SPD-Fraktionschef Andreas Dressel: "Zuhören und miteinander ins Gespräch kommen sind die zentralen Bausteine unserer politischen Arbeit. Dies gilt ganz besonders auch für unser neues Veranstaltungsformat, das wir thematisch bewusst offen halten. Was beschäftigt aktuell die Menschen in unserer Stadt, wo drückt vielleicht der Schuh? Die Hamburgerinnen und Hamburger sind herzlich eingeladen, sich mit ihren Themen, ihren Ideen, ihren Fragen und natürlich auch ihren Sorgen einzubringen. Wir wollen keine Zeit mit langen Reden verlieren, sondern die mitgebrachten Themen gemeinsam diskutieren und Fragen beantworten. Ich freue mich auf viele interessante Gespräche und wertvolle Anregungen für unsere politische Arbeit. Wir als SPD wollen in Hamburg weiterhin erste Ansprechpartnerin für die Bürgerinnen und Bürger bleiben. Vor Ort verankert und präsent zu sein, ist unsere Stärke. Das unterstreichen wir mit unserer neuen Veranstaltungsreihe einmal mehr."„Wir finden es toll, dass der erste Termin der neuen Veranstaltungsreihe unserer Bürgerschaftsfraktion hier im Altonaer Kerngebiet stattfindet und freuen uns auf spannende Gespräche mit den Altonaer Bürgerinnen und Bürgern, einen interessanten Abend und hoffentlich zahlreiche Gäste!“, so die SPD-Bürgerschaftsabgeordneten aus dem Wahlkreis Altona, Kazim Abaci, Gabi Dobusch, Martina Friederichs und Arno Münster.Neben den Altonaer SPD-Bürgerschaftsabgeordneten werden der Vorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion, Andreas Dressel sowie von Seiten der SPD-Bezirksfraktion Altona die kulturpolitische Sprecherin, Anne-Marie Hovingh und der baupolitische Sprecher, Gregor Werner, an der Veranstaltung teilnehmen.