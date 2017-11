Ausflüge für die Generation 60+

Freie Plätze für die Fahrt nach SEA LIFE am Dienstag, den 13.02.18

SEA LIFE Timmendorfer Strand - Dienstag, den 13.02.2018Das SEA LIFE Timmendorfer Strand wurde 1996 eröffnet. Einzigartig in Norddeutschland bietet das Großaquarium mit tausenden von Lebewesen einen umfangreichen Querschnitt durch den Artenreichtum der nordeuropäischen und tropischen Gewässer.Auf einer Fläche von 1 500 Quadratmetern werden in über 38 naturgetreu und abwechslungsreich gestalteten Aquarien und Becken der Reichtum und die Schönheit der heimischen und tropischen Wasserwelt gezeigt. Zwischendurch können Sie sich in der Gastronomie mit „Blick auf die Ostsee“ stärken.Preis pro Person: 25,50 Euro (Bahnfahrt und Eintritt ca. 4.Std. Aufenthalt) - Zahlungsfrist 13.01.2018. Treffpunkt: 08:45 Uhr HBF ReisezentrumEine Teilnahme ohne vorheriger Anmeldung und Bezahlung ist nicht möglich.Kontakt:Ausflüge und Besichtigungen für die Generation 60+Anmeldungen oder weitere Informationen bei Heiko Lüdke - Telefon: (040) 20 22 78 04 oder per E-Mail: info@besichtigungen-hamburg.de - http://www.besichtigungen-hamburg.de