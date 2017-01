1 Bild

Sensationell: Von der Hockey-Oberliga geht es in einem Rutsch in die 1. Liga - RAINER PONIK; HAMBURG-WEST „Das ist einfach nur genial!“, ließ Matthias Witthaus am vergangenen Sonnabend seinen Gefühlen freien Lauf. Kurz zuvor hatte der Spielertrainer den Aufstieg in die Bundesliga durch einen klaren 9:5-Erfolg im Spitzenspiel gegen den DTV Hannover perfekt gemacht. Weil der THK Rissen dem Tabellenführer durch ein mit...