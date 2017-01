3 Bilder

SVE Hamburg | Eidelstedt

Jeder, der täglich im Herzen Eidelstedts am Furtweg am Neubau des SVE Hamburg vorbeikommt, der kann die Vorfreude förmlich spüren. Ein weiterer Grund war der Donnerstag. Da konnte der SV Eidelstedt von 1880 das Richtfest des neuen Sportzentrums feiern. Zimmermeister Jürgen Zeyn erhob sein Glas auf alle Handwerker, die bisher so fleißig angepackt hatten und mit dem Neubau so prächtig in der Zeit liegen. Dafür hatte auch...