1 Bild

Hamburg: Ev. Grundschule Bei der Osterkirche | Schüler der Ev. Grundschule an der Osterkirche spenden 450,00 Euro für die Arbeit mit traumatisierten Flüchtlingskindern am UKE "Sie gingen gemeinsam mit Freunden spazieren. Da kam plötzlich der orangene Drache und tötete alle Menschen..." Diese und andere Bilder haben Kinder, wenn sie in die Flüchtlingsambulanz des UKE kommen, im Kopf. Die Klassensprecher der Ev. Grundschule an der Osterkirche waren bei der Spendenübergabe...