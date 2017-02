1 Bild

Als der Harburger SC gegen Altona 93 um den Aufstieg spielt, sehen 4.200 Fans ein 1:4 - W. Düse, Hamburg-Süd Nach elf Spielen ohne Niederlage und 21:1 Punkten ist es am 16. April 1972 endlich soweit: Der Harburger SC ist Tabellenführer in Hamburgs zweithöchster Spielklasse. Dank des besseren Torverhältnisses hat die Mannschaft von Trainer Hans-Werner Beth den Landesliga-Absteiger Altona 93, seit dem zweiten Spieltag an...