1 Bild

Vor kurzem ist der Gedichtband "Tonspuren – Lyrisches Tagebuch" von Gisela Baudy aus Hamburg-Harburg im österreichischen Verlag "Stimme fürs Leben e.U." in Wien erschienen. Gisela Baudy zeichnet in kurzen Gedichten und lose zusammengetragenen Tagebuchfetzen den steinigen und kurvenreichen Weg einer traumatisierten Seele aus der Ichferne und Isolation in eine Seelenlandschaft nach, in der Lichtungen und Begegnungen möglich...